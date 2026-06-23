Guillermo Ochoa va entrer dans la cour des très grands

Un moment d’histoire à venir… Déjà qualifié pour les seizièmes après un bon départ dans son groupe, le Mexique peut aborder sereinement son troisième match face à la Tchéquie, comme une préparation pour le tour suivant. Pour rendre la fête encore plus belle, le sélectionneur Javier Aguirre Onaindía va effectuer un très joli geste, pour l’histoire.

Troisième gardien dans la hiérarchie, Guillermo Ochoa devrait selon plusieurs médias mexicains être titularisé dans la cage à la place du titulaire Raúl Rangel, et va intégrer un cercle très fermé : celui des joueurs ayant disputé six phases finales de Coupe du monde. Il rejoindra à cette table Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Rien que ça…