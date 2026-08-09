Un duo de Manchester City s'amuse face à l'Atlético Madrid

Manchester City 3-1 Atlético Madrid

Buts : Marmoush (57e, 59e) et Aït-Nouri (90e) pour les SkyBlues // Dominguez (43e) pour les Colchoneros

La vie est belle sans Erling Haaland. En Corée du Sud, ce dimanche se terminait par un choc entre deux grands d’Europe : le Manchester City du coach à la calvitie Enzo Maresca et l’Atlético Madrid du vieux briscard Diego Simeone. Sur la pelouse du Seoul World Cup Stadium, où la France avait perdu contre le Sénégal à la Coupe du monde 2002, les SkyBlues ont dominé leur adversaire grâce au duo Omar Marmoush-Antoine Semeyno.

Marmoush et Semenyo répondent à un enfant

Les affaires avaient pourtant mal démarré pour les Cityzens. Juste avant la pause, le mineur Jorge Dominguez, 16 ans, ouvrait le score à la suite d’un corner mal dégagé par la défense de Manchester (0-1, 43e). Pour sa première convocation avec les professionnels, celui qui ne peut pas encore rentrer dans les boîtes de nuit de Majorque brille déjà comme une boule à facette.

Au retour des vestiaires, City prend finalement les devants grâce aux déboulés successifs d’Antoine Semenyo, auteur de deux caviars pour son partenaire de l’attaque Omar Marmoush (2-1, 59e). En fin de match, l’ancien angevin Rayan Aït-Nouri a aggravé le score d’une frappe croisée (3-1, 90e). Sur le départ, l’ancien de Manchester City Julián Alvarez, toujours à l’Atlético Madrid, n’était pas dans le groupe concocté par Diego Simeone.

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Et si Alvarez retournait à la maison chez les frères Gallagher ?

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