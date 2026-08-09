Un chef d'orchestre du milieu accueilli en rock star à Arsenal

Même Pulp n’aurait pas eu le droit à tel accueil. Au lendemain de sa signature à Arsenal, Bruno Guimarães a été présenté au public des Gunners en marge de la finale d’Emirates Cup contre le Borussia Dortmund. Lorsque le Brésilien est sorti du tunnel, les supporters d’Arsenal se sont levés pour applaudir leur nouvelle coqueluche. Certains ont même scandé « Bruno, Bruno, Bruno » pendant plusieurs secondes avant de reposer leurs fesses sur les sièges douillets de l’Emirates Stadium.

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L’OL récupère 7,4 millions d’euros dans l’affaire

Ce transfert estimé à 87 millions d’euros a rapporté du blé à l’Olympique Lyonnais, l’ancien club de Guimarães. En 2022, le milieu de terrain avait quitté l’OL pour Newcastle contre 50 millions d’euros. La direction du club rhodanien avait alors négocié une clause de 20 % sur la plus-value réalisée lors d’une future revente. Pour ceux qui ont arrêté les maths en troisième, cela signifie que l’Olympique Lyonnais récupère 20 % de 37 millions d’euros – la plus-value réalisée par Newcastle -, c’est-à-dire 7,4 millions d’euros.

Les poches pleines sans rien faire, la saison commence bien pour l’OL.

Un trophée pour Dortmund