Mondial 2026Gr. I En direct : France - Irak (0-0) Par Ulysse Llamas le Lundi 22 Juin à 11:30 Réactions 0 - 0 À jouer Live Temps forts Compos Effectifs Afficher tous les messages France Mike Maignan Robin Risser Brice Samba Theo Hernández Lucas Digne William Saliba Jules Koundé Maxence Lacroix Dayot Upamecano Lucas Hernández Malo Gusto Ibrahima Konaté N'Golo Kanté Warren Zaïre-Emery Aurélien Tchouaméni Adrien Rabiot Désiré Doué Michael Olise Maghnes Akliouche Manu Koné Ousmane Dembélé Kylian Mbappé Bradley Barcola Rayan Cherki Marcus Thuram Jean-Philippe Mateta Irak Ahmed Basil Fahad Talib Merchas Doski Aimar Sher Hussein Ali Zidane Iqbal Amir Al-Ammari Kevin Yakob Ali Al-Hamadi Aymen Hussein Youssef Amyn Jalal Hassan Rebin Sulaka Zaid Tahseen Akam Hashem Manaf Younis Ahmed Maknzi Mustafa Saadoon Frans Putros Ibrahim Bayesh Ahmed Qasim Zaid Ismail Mohanad Ali Ali Yousef Ali Jassim Marko Farji Par Ulysse Llamas Commentaires Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant . Voir les commentaires