L’Atlético de Madrid va porter plainte contre le FC Barcelone à propos de Julián Álvarez

La guerre du mercato est lancée. L’Atlético de Madrid a affirmé auprès du journal AS vouloir porter plainte contre le FC Barcelone auprès de la Commission de justice sportive de la FIFA pour avoir négocié avec Julián Álvarez, sous contrat chez les Colchoneros jusqu’en 2030. « Tout le monde sait que c’est un club malhonnête. Mais ils se sont heurtés à un club qui ne les laissera pas s’en tirer », a taclé une source du club auprès du quotidien espagnol.

Deux Barcelonais se réjouissent de la déclaration d’Álvarez

En marge de son match du Mondial contre l’Autriche (2-0), l’Argentin a déclaré vouloir quitter les Colchoneros, sans citer le club catalan. « Barcelone ne pourra rien payer pour Julián, et il ne sera pas transféré à Barcelone. Soit ils paient la clause libératoire de 500 millions d’euros, soit ils ne donnent rien », rapporte AS.

L’arrivée potentielle du champion du monde ravit le vestiaire barcelonais. Gavi a liké une publication de Sport à propos de la déclaration d’Álvarez sur son envie de quitter l’Atlético, tout comme Fermín López sur le compte du journaliste Fabrizio Romano… avant de retirer leur « j’aime », comme le commente Sport.

La téléréalité du mercato fait rage même en pleine Coupe du monde.