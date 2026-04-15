L'Atlético n'arrête plus de chambrer le Barça

Le chambrage, c’est la vie. Après avoir disputé 74 matchs l’un contre l’autre cette saison, l’Atlético de Madrid et le Barça continuent de se taquiner sur les réseaux sociaux. Enfin, ce sont surtout les Colchoneros qui prennent plaisir à titiller les Catalans après leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Une pelouse impeccable et Lebron James

Dès le début de la matinée, au lendemain d’une défaite heureuse pour l’Atléti, le club madrilène a fait comprendre que la tondeuse était passée au Metropolitano Stadium : « Nous adorons l’odeur de l’herbe fraîchement coupée le matin. » Une dédicace à la plainte de Hansi Flick sur l’état du terrain à la veille de la rencontre.

Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana. pic.twitter.com/TnPMHJq2ro — Atlético de Madrid (@Atleti) April 15, 2026

Ça ne s’arrête pas là : l’Atlético continue la bataille des écrans à 12h29 avec la publication de photos qui représentent quatre de leurs joueurs portant des lunettes de soleil et des écouteurs filaires. Ici, les Rojiblancos répondent à une référence à LeBron James, la star NBA. Cette tendance a été reprise par de nombreux supporters barcelonais sur les réseaux sociaux et par Lamine Yamal en conférence de presse d’avant-match.

Remballez le Clásico !

Le message plein d’optimisme de Lamine Yamal après l’élimination