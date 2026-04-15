S’abonner au mag
  • C1
  • Quarts
  • Atlético-Barcelone (1-2)

L'Atlético n'arrête plus de chambrer le Barça

CT
7 Réactions
L'Atlético n'arrête plus de chambrer le Barça

Le chambrage, c’est la vie. Après avoir disputé 74 matchs l’un contre l’autre cette saison, l’Atlético de Madrid et le Barça continuent de se taquiner sur les réseaux sociaux. Enfin, ce sont surtout les Colchoneros qui prennent plaisir à titiller les Catalans après leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Une pelouse impeccable et Lebron James

Dès le début de la matinée, au lendemain d’une défaite heureuse pour l’Atléti, le club madrilène a fait comprendre que la tondeuse était passée au Metropolitano Stadium : « Nous adorons l’odeur de l’herbe fraîchement coupée le matin. » Une dédicace à la plainte de Hansi Flick sur l’état du terrain à la veille de la rencontre.

Ça ne s’arrête pas là : l’Atlético continue la bataille des écrans à 12h29 avec la publication de photos qui représentent quatre de leurs joueurs portant des lunettes de soleil et des écouteurs filaires. Ici, les Rojiblancos répondent à une référence à LeBron James, la star NBA. Cette tendance a été reprise par de nombreux supporters barcelonais sur les réseaux sociaux et par Lamine Yamal en conférence de presse d’avant-match.

Remballez le Clásico !

Le message plein d’optimisme de Lamine Yamal après l’élimination

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
148
63

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.