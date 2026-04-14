Hansi Flick est vert contre la pelouse de l’Atlético

Une pelouse de district pour empêcher la remontada ? Le FC Barcelone se prépare au choc de sa saison face à l’Atlético de Madrid ce mardi soir, mais à quelques heures du coup d’envoi, Hansi Flick s’est montré particulièrement agacé par l’état de la pelouse du Metropolitano Stadium, sur laquelle ses joueurs se sont entraînés lundi.

🌱 Parece que Hansi Flick no está muy conforme con el estado del césped del Metropolitano... 🔗 https://t.co/vm1Nx3Fli8 🔗 pic.twitter.com/oqi8qtA94l — ElDesmarque (@eldesmarque) April 13, 2026

Des centimètres en trop

Selon le média El Demarque, le coach allemand est même allé contester auprès de l’UEFA : sur les images, on aperçoit Flick se plaindre auprès du délégué Christian Kofoed en pointant du doigt plusieurs zones du terrain. Le staff blaugrana constate que l’herbe paraît trop sèche et même trop haute.

Flick qui saisit l’UEFA pour une histoire de gazon trop long, on a connu des batailles d’avant-match plus glorieuses. Le quotidien Marca confirme qu’une plainte a été déposée, rappelant au passage que la pelouse en Ligue des champions ne doit pas dépasser trois centimètres de hauteur. Dans l’optique d’offrir une soirée de rêve, l’Atlético a fait savoir que la pelouse sera à la hauteur de l’enjeu, reste à savoir si les joueurs le seront aussi.

Une victoire sur tapis vert, sinon ?

Un cadre du Barça fait son retour pour le match décisif contre l’Atlético