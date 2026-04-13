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Un cadre du Barça fait son retour pour le match décisif contre l’Atlético

CT
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Un cadre du Barça fait son retour pour le match décisif contre l’Atlético

Un come-back à l’actif du Barça. Le club catalan a dévoilé les noms des joueurs qui feront le voyage à Madrid pour le quart de finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético (mardi, 21 heures). Battus devant leur public au match aller (0-2), les hommes de Hansi Flick enregistrent un retour majeur : celui de Frenkie de Jong.

Le milieu de terrain néerlandais, absent depuis février dernier, a refoulé le rectangle vert ce samedi, à l’occasion de la large victoire dans le derby de Barcelone face à l’Espanyol (4-1). Il a délivré une passe décisive à Marcus Rashford en fin de match, quelques minutes après son entrée en jeu.

Cubarsí suspendu mais quand même du voyage

Pau Cubarsí est suspendu en raison du carton rouge récolté lors de la première manche. Le jeune défenseur blaugrana fera tout de même le déplacement, afin de soutenir ses coéquipiers. Quant à Marc Bernal, sa participation au match de mardi dépendra du diagnostic de l’équipe médicale.

Alors que la seule personne à appeler pour une remontada, c’est Luis Enrique.

Simeone et Flick rajoutent une couche sur l’arbitrage de Barca-Atlético

CT

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