L'exploit de Torreense, club de D2 portugaise, qui jouera la Ligue Europa la saison prochaine

Jouer en deuxième division et en Ligue Europa, c’est possible !

Nice aurait pu le faire s’il avait battu Lens en finale de Coupe de France et en cas de défaite dans la double confrontation face à Saint-Étienne dans quelques jours. Le cas n’arrivera finalement pas puisque les Sang et Or ont vaincu les Aiglons. En revanche, cette situation assez ubuesque se produira au Portugal la saison prochaine. Torreense, pensionnaire de D2 portugaise, a réalisé un véritable exploit ce dimanche en battant le Sporting en finale de Coupe du Portugal (1-2, A.P) et ainsi décroché son ticket pour la prochaine Ligue Europa. L’ancien strasbourgeois Kévin Zohi a été buteur, avant que Luis Suárez, l’ancien marseillais, n’égalise en seconde période. La partie s’est poursuivie jusqu’en prolongation, et le Cap-Verdien Stopira a offert la victoire à son équipe sur un penalty.

Et les voilà donc futurs potentiels adversaires de l’OM !

Le Sporting face à un club de D2 portugaise en finale de Coupe