Le Sporting face à un club de D2 portugaise en finale de Coupe

Un Petit Poucet proche de l’exploit. Le SCU Torreense, club de deuxième division portugaise, affrontera le Sporting en finale de la coupe nationale. Ce jeudi, l’équipe originaire de Torres Vedras a battu l’AD Fafe (2-0), pensionnaire de la Liga Portugal lors de la demi-finale grâce à des buts inscrits en fin de rencontre (84e et 90e+13).

En route pour un exploit inédit ?

Torreense devient le quatrième club de seconde division à atteindre la finale de la Coupe du Portugal, et compte devenir le premier à inscrire son nom au palmarès. Pour cela, les partenaires de l’ancien Strasbourgeois Kévin Zohi devront sortir une grande performance face au Sporting, le 24 mai prochain.

Ce match aura lieu à 12 contre 11, si l’on croit les allégations de Porto et de Benfica.

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