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- SCU Torreense-AD Fafe (2-0)
Le Sporting face à un club de D2 portugaise en finale de Coupe
Un Petit Poucet proche de l’exploit. Le SCU Torreense, club de deuxième division portugaise, affrontera le Sporting en finale de la coupe nationale. Ce jeudi, l’équipe originaire de Torres Vedras a battu l’AD Fafe (2-0), pensionnaire de la Liga Portugal lors de la demi-finale grâce à des buts inscrits en fin de rencontre (84e et 90e+13).
𝐄𝐬𝐭𝐚́ 𝐟𝐞𝐢𝐭𝐨! ✅#SCUTADF | ⏹️ 70 anos depois, estamos no Jamor! ⚽️ David Bruno 84' ⚽️ Stopira 90+10 𝐐𝐮𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐮𝐥𝐡𝐨, 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐚! 🔵🔴#SouTorreense #PaixãoAzulGrená #TaçaDePortugal pic.twitter.com/bBbfBhx8sd— SCU Torreense (@scu_torreense) April 23, 2026
En route pour un exploit inédit ?
Torreense devient le quatrième club de seconde division à atteindre la finale de la Coupe du Portugal, et compte devenir le premier à inscrire son nom au palmarès. Pour cela, les partenaires de l’ancien Strasbourgeois Kévin Zohi devront sortir une grande performance face au Sporting, le 24 mai prochain.
Ce match aura lieu à 12 contre 11, si l’on croit les allégations de Porto et de Benfica.Ewen Jaouen : « Avant chaque match, je mets du Rihanna »
CT