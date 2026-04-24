Le tifo très émouvant des supporters de Go Ahead Eagles

Le tifo d’eau fraîche. En marge de la 31e journée d’Eredivisie entre Go Ahead Eagles et l’AZ Alkmaar ce jeudi (0-0), les supporters locaux ont souhaité rendre un sacré hommage à Carla, employée du club depuis 27 ans, avec un impressionnant tifo pour célébrer son attachement au club, en vue de son départ à la retraite.

Carla, a laundry worker for 27 years at Dutch club Go Ahead Eagles, was honored with a tifo and pre-game presentation before she retires at the end of the season 👏 Sometimes football is brilliant 🥹pic.twitter.com/9uLGJ4fOcT — Men in Blazers (@MenInBlazers) April 23, 2026

Une icône du club les larmes aux yeux

« Carla clubicoon, bedankt voor alles », se traduisant par « Carla, icône du club, merci pour tout », pouvait se lire en grandes lettres sur un tifo aux couleurs du club, représentant l’intendante tout sourire, entourée de différents maillots de l’histoire du club, elle qui a traversé une à une les étapes des Eagles.

Très émue par cet hommage, Carla avait les larmes aux yeux, et les supporters, pour la plupart bière à la main, ont tous fêté ce moment de communion, rappelant que la vie quotidienne des clubs fonctionne en partie grâce à ces petites mains de l’ombre. Sur le terrain, on est loin de la communion : les Eagles sont éliminés de la Ligue Europa après avoir été la seule équipe à perdre contre l’OGC Nice, et enchaînent leur 13e match nul de la saison en championnat pour stagner logiquement à la 11e place.

Mieux qu’un but à la 90e minute.

Le coup d’envoi d’un derby décalé à cause de supporters cagoulés