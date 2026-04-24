La stratégie de Ligue 1+ pour exister pendant l’intersaison

Comme une odeur d’été. La fin du championnat approche et Ligue 1+ cherche des solutions pour combler le vide laissé par la fin des compétitions. Le directeur marketing et éditorial de la chaîne, Jérôme Cazadieu, a annoncé la probable diffusion de rencontres amicales en juillet et août. Une tentative de maintenir le lien entre les supporters sans que la chaîne ne disparaisse pendant de longues semaines.

🗣️ "On aura entre 20 et 25 matches à proposer entre mi-juillet et mi-août." 📺 Jérôme Cazadieu, directeur marketing et éditorial de Ligue 1+, fait ses annonces dans l'After FC, dispo sur YT : https://t.co/4LJi9HxQj2 pic.twitter.com/BbiqLJUpGE — RMC Sport (@RMCsport) April 23, 2026

Les tours préliminaires européens sur Ligue 1+ ?

« Des discussions sont en cours avec les clubs de notre championnat, explique-t-il au micro de RMC. Tous les matchs ne sont pas encore arrêtés, ni les dates ni les lieux, mais je pense que l’on aura entre 20 et 25 rencontres entre la mi-juillet et la mi-août, avec des affiches de très bon niveau. »

RMC ajoute d’ailleurs que des échanges sont également en cours pour diffuser les tours préliminaires des équipes françaises engagées en coupes d’Europe.

Elle va être longue, l’attente jusqu’au 23 août.

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