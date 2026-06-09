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L’Atlético de Madrid se paye la tête du Real Madrid

LL
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L’Atlético de Madrid se paye la tête du Real Madrid

L’Atlético de Madrid se régale. Quelques semaines après s’être moqués du FC Barcelone à la suite des rumeurs de départ de Julian Álvarez en Catalogne, les Colchoneros ont remis ça mardi soir… avec le rival madrilène. Sur X, l’Atlético a cité le communiqué du Real Madrid, qui annonçait sa tentative échouée de recruter l’Argentin pour 150 millions d’euros, avec plusieurs émojis morts de rire pour se moquer des Merengues.

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« Vous avez sans doute confondu politesse et gratitude »

Mais le club de Diego Simeone a poursuivi le chambrage en publiant à son tour un communiqué officiel en quatre points pour donner des « précisions » sur celui de ses « voisins ». Tout en ridiculisant le Real Madrid, l’Atlético en a profité pour mettre les choses au clair concernant cette offre de Florentino Pérez. « 1. Vous avez coupé la partie de la vidéo du pape où il disait qu’il était aussi supporter de l’Atléti », écrit notamment le club avant de poursuivre.

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« 2. Vous avez sans doute confondu politesse et gratitude, mais pour qu’il n’y ait aucun doute : nous ne vous remercions pas du tout. 3. Nous n’étudions ni n’évaluons aucune offre concernant Julián », a-t-il tenu à souligner. Et puis l’Atlético de Madrid a conclu en se moquant une dernière fois pour la route de ses deux rivaux : « Comment ne pas s’entendre avec vous, alors que vous nous faites rire encore plus que le Barça ».

Et nous pendant ce temps-là, on mange des pop-corn !

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LL

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