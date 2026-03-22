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En direct : Real - Atlético (3-2)
Le quatrième arbitre indique... six minutes de temps additionnel !
La tactique du Real maintenant, ce n'est pas compliqué : récupération du ballon, et grande mine devant vers Kylian Mbappé !
Il reste quelques minutes à tenir pour le Real. Le suspense perdure...
David Hancko éviter le corner, mais concède la touche.
🔀 Changement pour le Real Madrid. Alvaro Carreras remplace Vinícius Júnior, ovationné par le Santiago-Bernabéu !
C'est moi ou Fran Garcia à une dégaine de combattant ouzbèque en MMA ? Faut aller chez le coiffeur là...
Bon, avec un Real en infériorité numérique mais avec des espaces en contre-attaque... je vois encore un but dans ce match, minimum.
<blockquote class="twitter-tweet-lazy"><p lang="en" dir="ltr">11 - <a href="https://twitter.com/fedeevalverde?ref_src=twsrc%5Etfw">@fedeevalverde</a> 🇺🇾 has been involved in 11 goals in <a href="https://twitter.com/LaLigaEN?ref_src=twsrc%5Etfw">@LaLigaEn</a> this season (4 goals and 7 assists), equalling his best tally with <a href="https://twitter.com/hashtag/RealMadrid?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RealMadrid</a> ⚪️⚪️ in a single campaign in the competition (11 in 2022/23 – 7 goals and 4 assists). Falcon. <a href="https://t.co/qzYZqZwhl8">pic.twitter.com/qzYZqZwhl8</a></p>— OptaJose (@OptaJose) <a href="
?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Il est monstrueux, ce match, en fait ! Quel suspense !
POUAH ALVAREZ ! Cette frappe sur le poteau gauche de Lunin !
Attendez, Federico Valverde et Alex Baena, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Ils s'étaient mis sur la tronche en dehors du stade lors d'un Villarreal-Real il y a quelques années, il me semble...
Les joueurs du Real Madrid sont écoeurés, cette intervention était rugueuse mais le rouge, c'est sévère à la vue des images...
🟥 Carton rouge pour Federico Valverde ! Oh le coup de théâtre alors que le Real était devant au score... L'Uruguayen a balayé Alex Baena avec force, mais cela méritait-il vraiment le carton rouge ?
Diego Simone est pensif. L'entraîneur argentin cherche la bonne formule pour égaliser dans cette partie.
🔀 ... et Eduardo Camavinga remplace Brahim Díaz !
🔀 Double changement pour le Real Madrid : Jude Bellingham remplace Arda Güler ...
Premier doublé pour Vinicius contre l'Atlético, du coup.
⚽ GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DU REAL MADRID ! VINICIUS JUNIOR ! Quel travail individuel du Brésilien avec cette frappe enroulée limpide, Juan Musso est trompé sur sa gauche ! 3-2 !
🔀 Changement pour l'Atlético de Madrid. Álex Baena remplace Giuliano Simeone.
Vous voyez combien de buts sur les vingt dernières minutes ? Parce que ça va encore évoluer, hein...
🟨 Carton jaune pour Marcos Llorente. L'obstruction est énorme, l'avertissement logique.
À ce rythme, ça va se termine en 4-4...
⚽ POPOPOPOPOOOOOOOO C'EST QUOIIIII CE GOLAZZZZOOOOOOOO DE NAHUEL MOLINA ????? QUELLE MINE TENDUE EN PLEINE LULU !!! LUNIN PLONGE POUR LA PHOTO MAIS IL EST SI LOIN ! 2-2 !
🔀 ... et Kylian Mbappé remplace Thiago Pitarch Pinar !
🔀 Double changement pour le Real : Dani Carvajal est remplacé par Trent Alexander-Arnold...
🟨 Carton jaune pour Thiago Pitarch Pinar, grosse obstruction...
Quelqu'un a des nouvelles de Julian Alvarez ? Il est porté disparu depuis le début du match...
Attention, on m'informe dans l'oreillette que Kylian Mbappé va effectuer son entrée sur la pelouse !
🔀 ... et Nahuel Molina remplace Ademola Lookman !
🔀 ... Nicolas Gonzalez remplace Johnny Cardoso...
🔀 Eh bah dites-moi, ils ne font pas les choses à moitié ces Madrilènes !
Triple changement pour l'Atlético de Madrid : Alexander Sorloth remplace Antoine Griezmann...
⚽ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL POUR LE REAL MADRID !!! FEDERICO VALVERDE !!! Le Real passe devant en l'espace de quatre minutes, c'est fort !
L'Atlético est en galère, ça souffre beaucoup... Beaucoup trop ?
Corner pour le Real ! Le club royal est transformé...
Qautorzième penalty sifflé en faveur du Real cette saison en Liga. Quand même...
⚽ But de Vinícius Júnior pour Real Madrid ! Contre-pied parfait, le Brésilien se débloque enfin contre l'Atlético !
🟨 Carton jaune pour Dávid Hancko.
PENNNAAAAAAAALLLLL POUR LE REAL MADRID !!! Faute de Hancko sur Brahim dans la surface de réparation... La sanction tombe !
Le Real semble motivé à l'idée d'égaliser. C'est déjà une première étape.
8 – Ademola Lookman is the 8th Atlético Madrid player to score in his first LaLiga derby against Real Madrid in the 21st century, and the first since Luciano Vietto in October 2015. Beast. pic.twitter.com/2TO253twDx
?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2026
8 – Ademola Lookman is the 8th Atlético Madrid player to score in his first LaLiga derby against Real Madrid in the 21st century, and the first since Luciano Vietto in October 2015. Beast. pic.twitter.com/2TO253twDx— OptaJose (@OptaJose)
Vous voyez le Real revenir, vous ? Moi, oui. Avant de se faire planter une deuxième fois.
Retour aux affaires !
🔀 Changement pour l'Atlético de Madrid. José María Giménez remplace Robin Le Normand.
DESCANSO ! Grâce à un pion d'Ademola Lookman, l'Atlético de Madrid mène à la pause sur la pelouse du voisin honni. Et c'est le FC Barcelone qui s'en frotte les mains avec potentiellement sept points d'avance en tête de la Liga...
À toute !
Quand les joueurs du Real se roulent par terre, c'est bon signe pour leurs adversaires. Cela signifie qu'ils ne trouvent pas la clé...
Le quatrième arbitre indique deux minutes de temps additionnel.
GÜLER ! Sa frappe est repoussée par Musso devant son but ! Le portier argentin ne dégage pas une grande assurance...
Corner pour le Real, ça commence à faire beaucoup...
OUAH TCHOUAMENI ! Son coup de tête passe à quelques centimètres du but de l'Atlético !!!
Je m'embête un peu... Et vous ?
Donnez-nous une égalisation du Real ! Donnez-nous du sang !
Corner pour le Real, désireux de réagir !
🟨 Carton jaune pour Matteo Ruggeri ! Une belle semelle sur Federico Valverde !
Deuxième but en sept matchs de Liga pour Lookman, quand même. C'est pas dégueulasse.
C'était rapide, c'était efficace. Bref, c'était l'Atlético de Madrid.
⚽ GOL GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLETICO DE MADRID ! Dans la surface, Giuliano Simeone profite d'un centre venu de la gauche pour décaler subtilement Ademola Lookman d'une déviation du talon. De près, l'international nigérian trompe Lunin ! 1-0 pour les Matelassiers !
VALVERDE ENCORE ! Trouvé par Aurélien Tchouameni, le milieu de terrain centre en retrait... Mais personne n'est là pour reprendre le ballon !
Faites entrer Kylian Mbappé...
Le Real mène la danse de la possession du ballon : 67%.
AAAAAH LOOKMAN ! Il y avait moyen de mieux faire sur cette incursion visiteuse... Son tir est contré, le Real peut repartir.
VALVERDEEEEEE ! Sa frappe est légèrement déviée, Juan Musso peut capter le tir à ras de terre.
Mon petit doigt me dit que ça ne va pas se passer en douceur cette frappe à venir...
🟨 Carton jaune pour Johnny Cardoso, joli tampon sur Vinicius. Et Federico Valverde se prépare à frapper un coup franc intéressant...
Après, on connaît l'Atlético, hein. Les mecs sont capables de subir pendant 89 minutes et d'aller vous planter un couteau dans le dos sur la seule minute à peu près respirable. Méfiance pour le Real, donc.
VINICIUS ENCORE ! Le Real continue d'attaquer, mais cette frappe passe au-dessus !
Oulalala, Juan Musso ! Qu'est-ce que nous a fait le gardien de l'Atlético ? Vinicius a failli profiter de son hésitation sur sa sortie, mais Julian Alvarez sauve le ballon sur sa ligne !
TCHOUAMENI ! Sa frappe est déviée, ça termine en corner...
Le Real prend ses aises avec le ballon. Est-ce un signe ?
Ce n'est pas la grand forme pour Marcos Llorente. L'Espagnol s'est blessé sur le bouchon de Carvajal ? Mystère...
12 - Atlético de Madrid are the opponent Real Madrid's Vinícius Júnior has faced the most times in LaLiga without scoring a single goal (12 matches). Challenge. pic.twitter.com/LHXm357EWy
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12 - Atlético de Madrid are the opponent Real Madrid's Vinícius Júnior has faced the most times in LaLiga without scoring a single goal (12 matches). Challenge. pic.twitter.com/LHXm357EWy— OptaJose (@OptaJose)
Ce premier quart d'heure était séduisant. Quid du prochain ?
POPOPO ARDA GÜLER ! Servi par un centre de Carvajal, l'international turc envoie une reprise de volée vers le sol pour donner un rebond à la trajectoire. Le ballon passe juste à gauche du but de Musso. C'était pas loin d'être un golazo...
Le centre tir de Giuliano Simeone est bloqué par Lunin. Il est parti sur de bonnes bases, ce derby !
ET MARCOS LLORENTE EN REPONSE ! Sa frappe est stoppée en deux temps par Lunin. Et Dani Carvajal ne s'est pas dérangé pour envoyer un gros bouchon dans la foulée.
LE POTEAU POUR FEDERICO VALVERDE ! Sa frappe du pied droit tape le poteau droit de Musso !
J'ai l'impression que la pelouse est très, très qualitative ce soir.
Bon, je vous ai laissé cinq minutes pour voir un peu l'ambiance de ce match... Donnez-moi votre prono maintenant ?
Personnellement, je pars sur une victoire de l'Atlético, 2-1.
Vinicius est parti à la limite du hors-jeu... mais le Brésilien est signalé hors-jeu. Dur.
C'est parti fort dans ce match, le Real cherche à temporiser désormais.
OUUUUH LA PREMIERE ALERTE SUR LE BUT DE L'ATLETICO ! Le centre de Fran Garcia ne trouve personne !
ET C'EST PARTIIIIIIIIIII !
DEP, Silvino Louro.
Le Real doit s'imposer ce soir, les Madrilènes sont à sept points d'un Barça qui ne s'est pas privé pour mettre la pression sur leur rival.
Impressionnante ambiance au Santiago-Bernabéu, les acteurs sont sur la pelouse ! Ils prennent une photo tous ensemble, c'est mignon... avant la grosse baston.
XI ❤️🤍 pic.twitter.com/bloIlMYhg6
?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2026
XI ❤️🤍 pic.twitter.com/bloIlMYhg6— Atlético de Madrid (@Atleti)
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @Atleti
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/pQL58JQ0nU
?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2026
📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @Atleti 👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/pQL58JQ0nU— Real Madrid C.F. (@realmadrid)
HOLA CHICOS ! Prêts pour le grand derby de Madrid où vous pourrez admirer la technique soyeuse d'Antoine Griezmann ? VAMOS !
🔀 Changement pour le Real Madrid. Alvaro Carreras remplace Vinícius Júnior, ovationné par le Santiago-Bernabéu !
🟥 Carton rouge pour Federico Valverde ! Oh le coup de théâtre alors que le Real était devant au score... L'Uruguayen a balayé Alex Baena avec force, mais cela méritait-il vraiment le carton rouge ?
🔀 ... et Eduardo Camavinga remplace Brahim Díaz !
🔀 Double changement pour le Real Madrid : Jude Bellingham remplace Arda Güler ...
⚽ GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DU REAL MADRID ! VINICIUS JUNIOR ! Quel travail individuel du Brésilien avec cette frappe enroulée limpide, Juan Musso est trompé sur sa gauche ! 3-2 !
🔀 Changement pour l'Atlético de Madrid. Álex Baena remplace Giuliano Simeone.
🟨 Carton jaune pour Marcos Llorente. L'obstruction est énorme, l'avertissement logique.
⚽ POPOPOPOPOOOOOOOO C'EST QUOIIIII CE GOLAZZZZOOOOOOOO DE NAHUEL MOLINA ????? QUELLE MINE TENDUE EN PLEINE LULU !!! LUNIN PLONGE POUR LA PHOTO MAIS IL EST SI LOIN ! 2-2 !
🔀 ... et Kylian Mbappé remplace Thiago Pitarch Pinar !
🔀 Double changement pour le Real : Dani Carvajal est remplacé par Trent Alexander-Arnold...
🟨 Carton jaune pour Thiago Pitarch Pinar, grosse obstruction...
🔀 ... et Nahuel Molina remplace Ademola Lookman !
🔀 ... Nicolas Gonzalez remplace Johnny Cardoso...
🔀 Eh bah dites-moi, ils ne font pas les choses à moitié ces Madrilènes !
Triple changement pour l'Atlético de Madrid : Alexander Sorloth remplace Antoine Griezmann...
⚽ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL POUR LE REAL MADRID !!! FEDERICO VALVERDE !!! Le Real passe devant en l'espace de quatre minutes, c'est fort !
⚽ But de Vinícius Júnior pour Real Madrid ! Contre-pied parfait, le Brésilien se débloque enfin contre l'Atlético !
🟨 Carton jaune pour Dávid Hancko.
🔀 Changement pour l'Atlético de Madrid. José María Giménez remplace Robin Le Normand.
🟨 Carton jaune pour Matteo Ruggeri ! Une belle semelle sur Federico Valverde !
⚽ GOL GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLETICO DE MADRID ! Dans la surface, Giuliano Simeone profite d'un centre venu de la gauche pour décaler subtilement Ademola Lookman d'une déviation du talon. De près, l'international nigérian trompe Lunin ! 1-0 pour les Matelassiers !
🟨 Carton jaune pour Johnny Cardoso, joli tampon sur Vinicius. Et Federico Valverde se prépare à frapper un coup franc intéressant...
Real Madrid
Atlético de Madrid
Par Antoine Donnarieix