Federico Valverde assume avoir frappé Baena

Alex Baena l’avait un peu mérité, non ?

Dans une tribune, Federico Valverde est revenu sur son altercation avec le joueur de Villareal Álex Baena. Le 8 avril 2023, à l’issue d’un match entre le Real Madrid et Villareal (3-2), l’Uruguayen a agressé l’Espagnol sur le parking en lui assénant un coup de poing. Le Madrilène avait justifié son geste en expliquant que son opposant du soir avait proféré des mots nauséabonds à l’encontre de son enfant mort avant la naissance. Valverde est donc revenu sur sa situation à ce moment : « Après le match, je devais répondre aux questions des médias et je ne voulais pas montrer mes émotions ni dire aux gens ce qui se passait. C’était un putain d’enfer. »

Mais les choses ont dérapé après ce match contre le Sous-Marin jaune : « Sur un terrain de football, il y a certaines limites qu’on ne franchit pas. Pas en tant que footballeur, mais en tant qu’être humain. Parlez de ma famille, et ce n’est plus du football. Une ligne a été franchie ce jour-là. » Il tempère cependant son geste, qu’il ne regrette pas, bien que conscient qu’il n’aurait pas dû réagir : « J’aurais peut-être dû rentrer à la maison et manger un hamburger avec mon fils. Mais je suis un être humain et parfois, vous devez vous défendre. »

Federico Valverde: "My wife? Mina? She is on another level! She knows the game very well, and she is Argentinian, and you know how they are. Hahahah. Whatever I do, it’s never enough.

Remember when Ajax knocked us out of the Champions League? We got into the car after the match,… pic.twitter.com/qj9eBoeYuq

— Players' Tribune Football (@TPTFootball) January 2, 2024