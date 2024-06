Pour Federico Valverde, le Real Madrid a « la meilleure équipe du monde avec Mbappé »

On parle de lui, même à l’autre bout du monde.

Le milieu uruguayen du Real Madrid Federico Valverde a commenté l’arrivée de Kylian Mbappé. « Cela va être fou », a-t-il affirmé dans le podcast The Residency, avant de commencer la Copa América dans la nuit de dimanche à lundi face au Panama. Pour lui, aucun doute, le Real Madrid sera encore plus fort avec sa recrue française. « Nous avons la meilleure équipe du monde », affirme-t-il, et ce même avec le départ de Toni Kroos. Federico Valverde récupère par ailleurs le numéro 8 de l’Allemand.

🇺🇾 Valverde avisa sobre Mbappé 💬 "Va a ser una locura, tenemos el mejor equipo del mundo” ⚽ ¿Cuántas ganas tienes de verlos juntos? 🔗 https://t.co/5wmvptcooJ pic.twitter.com/wgRhuUYHKt — Diario AS (@diarioas) June 20, 2024

En route vers la seizième Ligue des champions ?