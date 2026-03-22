Mbappé, un retour scruté au Real Madrid

Le meilleur buteur de la saison du Real Madrid doit confirmer son retour contre l’Atlético de Madrid, ce dimanche soir (21 heures). Alors que son équipe enchaîne les victoires, le capitaine des Bleus doit s’insérer dans le système tactique d’Álvaro Arbeloa. Et entamer sa course poursuite vers le Mondial.

La bonne nouvelle de la blessure de Kylian Mbappé est peut-être à trouver du côté de Caen. L’attaquant de l’équipe de France a sorti 5,5 millions d’euros pour éponger le déficit structurel des Normands, fidèles douzièmes de National. Financièrement, Malherbe n’a pas à s’inquiéter. Ça lui fait au moins un point commun avec le Real Madrid, qui va empocher 12,5 millions d’euros pour sa qualif en quarts de finale de Ligue des champions en faisant encore une fois tomber Pep Guardiola. Blessé au genou gauche, Mbappé a profité de la folie de Federico Valverde en tribunes.

Après quasiment un mois d’absence dû à cette blessure qu’il traînait depuis fin décembre, le Francés a fait son retour ce mardi, contre Manchester City (2-1). Il n’avait pas été sur le flanc aussi longtemps depuis l’été 2020 et une blessure subie en finale de Coupe de France. Il devrait être aligné contre l’Atlético ce dimanche. Le paradoxe voudrait qu’on dise aisément que le retour du meilleur buteur du club soit une bénédiction. Sauf qu’en son absence, le Real Madrid a enchaîné les victoires contre Benfica, le Celta de Vigo, Elche et Manchester City. Un seul être vous manque, et rien n’est dépeuplé ?

Kylian Mbappé fait son retour sur les pelouses après presque un mois d'absence 👀#MCIRMA | #UCL pic.twitter.com/c4N39z8juY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 17, 2026

Une attaque à deux têtes

Contre les Anglais, le Real Madrid a joué en 4-4-2, avec un duo d’attaque Vinícius – Brahim Díaz. S’il a confortablement validé sa qualification au niveau comptable, il a subi la loi de Pep Guardiola, laissant la balle à son adversaire et procédant en contre. Les Madrilènes n’ont pas montré une grosse présence dans la surface. Ils n’ont centré que onze fois dans la partie. Brahim Díaz est resté la plupart du temps en retrait et en mouvement pendant que Vinícius maintenait une position large, marqué par Abdoukhodir Khusanov. Les montées de Valverde et d’Arda Güler ont assuré un minimum de présence dans la surface, en plus du jeune Thiago Piatarch, très mobile. Cela a fonctionné contre Manchester, où la défense a été très confuse. Ainsi, cette imprévisibilité a constitué une des clefs pour Álvaro Arbeloa. Mbappé, lui, doit s’adapter dans ce schéma pour le moment gagnant.

Il est difficile de penser que sans le meilleur joueur du monde une équipe peut être plus compétitive. Álvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid

Entré pour les vingt dernières minutes du match retour, le capitaine des Bleus a accaparé les ballons, touchant deux fois moins la balle que Vinícius, qui a joué toute la rencontre. Autre signe de son influence : l’attaquant a tapé cinq ballons dans la surface adverse en vingt minutes. C’est autant que Brahim Díaz en 69 minutes, et c’est aussi le deuxième plus haut total du match chez les Espagnols. Gonzalo García, lui, n’a pas joué.

Arbeloa, lui, reste élogieux et s’apprête à rapidement déloger Brahim Díaz du onze. En conférence de presse avant Manchester, l’entraîneur avait rapidement éludé la question de l’apport de son meilleur buteur : « Il est difficile de penser que sans le meilleur joueur du monde, une équipe peut être plus compétitive, mais cela en raconte beaucoup sur l’effectif du Real Madrid, des efforts que beaucoup de ces joueurs font et du niveau et de la qualité de chacun d’entre eux. Je suis heureux que, sans avoir le meilleur joueur du monde, les gens parlent très bien de la forme de l’équipe. » Alors que le Real plafonne encore à quatre points de Barcelone en Liga et s’apprête à défier le Bayern en quarts de finale de Ligue des champions, Mbappé revient au meilleur des moments. Il sait que dans le foot, les hivers sont longs et les printemps épanouissants.

La venue de Mbappé avec les Bleus fait un heureux à Madrid