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José Mourinho réagit à la rumeur Real Madrid

TJ
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José Mourinho réagit à la rumeur Real Madrid

Le Mou calme tout le monde. Annoncé de retour au Real Madrid cet été pour remplacer Álvaro Arbeloa, José Mourinho, actuel entraîneur du Benfica Lisbonne, a évoqué la rumeur en cours. « Personne du Real Madrid ne m’a contacté. Je peux vous le garantir. Je suis dans le football depuis tant d’années et je suis habitué à ce genre de choses… Mais il n’y a rien de la part du Real Madrid. Il me reste un an de contrat avec Benfica, et c’est tout », a démenti ce vendredi le Special One en conférence de presse.

Celui qui a déjà dirigé le club merengue entre 2010 et 2013 avait d’ailleurs déjà balayé toutes rumeurs en février dernier, avant d’affronter son ancien club en barrages de Ligue des champions. « J’ai tout donné au Real Madrid, tout ce que j’avais, j’ai fait de bonnes choses, j’ai fait de mauvaises choses, mais j’ai tout donné et c’est tout. Les supporters m’estiment beaucoup, et c’est fantastique, mais je ne veux pas encourager des histoires qui n’ont pas lieu d’être. »

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TJ

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