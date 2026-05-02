Arne Slot nie être à l’origine du blocage du détroit d’Ormuz

Maintenant qu’il le dit… Ce dimanche, Liverpool se déplace à Manchester United avec l’objectif d’enchaîner un quatrième succès consécutif qui lui permettrait de revenir à hauteur des Red Devils, provisoirement troisièmes de Premier League. La série des Scouses n’est franchement pas dégueulasse, mais elle ne suffit pas à faire taire les critiques d’une frange du public liverpuldien envers l’entraîneur Arne Slot.

De la difficulté de gagner avec un effectif décimé

Alors que le board des Reds compte encore sur le Néerlandais pour piloter le navire la saison prochaine, ce dernier a tenu à garder la tête froide en conférence d’avant-match : « Ce qui complique les choses, c’est d’essayer de gagner le match suivant avec autant de joueurs indisponibles », a déclaré Slot, qui doit notamment faire sans Hugo Ekitiké jusqu’à la fin de la saison. « Mais c’est normal d’être critiqué dans un métier comme celui-ci, ajoute-t-il. J’entends certaines choses, et si ça représente 10 % de ce qui a été dit sur moi, je dirais que c’est déjà beaucoup. »

De là à porter le chapeau pour tout et n’importe quoi, il n’y a qu’un pas que le Batave ne franchit pas : « À ma connaissance, ce n’est pas de ma faute si le détroit d’Ormuz est fermé, n’est-ce pas ? », a conclu Slot avec malice.

Pourtant, il était encore ouvert quand il a pris les rênes de Liverpool. Donc bon…

Tottenham reste englué dans la zone rouge, Liverpool dans le top 4