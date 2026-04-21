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Arne Slot et Liverpool, ce n'est pas fini

TC
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Arne Slot et Liverpool, ce n'est pas fini

Comme une envie de rester. Arne Slot n’a pas dit son dernier mot à la tête de Liverpool. Selon les informations de Sky Sport, le technicien néerlandais pourrait poursuivre l’aventure chez les Reds malgré une saison en deçà des attentes. À la lutte pour la cinquième place et une qualification en phase de ligue de la prochaine Ligue des champions, Liverpool compte donc garder son entraîneur pour au moins une saison supplémentaire.

Une saison plus compliquée

Alors que la bande d’Arne Slot avait remporté le titre de Premier League l’année précédente, leur saison a très vite connu des difficultés sur et en dehors du terrain. Le décès de Diogo Jota et les annonces de départ de plusieurs cadres du vestiaire, dont Mohamed Salah, n’ont pas aidé les Reds dans leur mission back-to-back.

Malgré cela, le board ne lâchera pas son coach et choisit la stabilité, alors que le mercato s’annonce mouvementé, notamment pour remplacer le départ de l’Égyptien. L’ancien coach du Feyenoord aura également la tâche difficile de rendre à Alexander Isak, Jeremie Frimpong et Florian Wirtz leurs niveaux d’antan.

La saison pour chasser les vieux démons.

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TC

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