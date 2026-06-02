Sir Kenny Dalglish dévoile par inadvertance souffrir d’un cancer

C’est une bien triste nouvelle qui vient de tomber sur Liverpool. La légende des Reds Sir Kenny Dalglish a annoncé souffrir d’un cancer. C’est à cause d’une fausse manip avec son téléphone qu’il a répandu la nouvelle : « Comme je l’ai indiqué par inadvertance sur les réseaux sociaux, je suis actuellement sous traitement contre le cancer. »

Il ajoute avec autodérision : « Contrairement à mon utilisation du téléphone portable, le traitement se déroule bien. » L’Écossais de 75 ans aurait préféré que le diagnostic reste privé mais précise que ces « compétences technologiques » l’ont trahi.

Liverpool au soutien de sa légende

L’attaquant aux 515 matchs sous le maillot de Liverpool aura marqué toute une génération pendant treize ans en enfilant 172 buts sur les bords de la Mersey. Il y sera même entraîneur joueur durant cinq piges de 1985 à 1991 avant de revenir lors de la saison 2011-2012. Il est une véritable icône du club, avec même une tribune à son nom, et Liverpool lui a apporté tout son soutien sur les réseaux sociaux : « Notre soutien et notre amour sont avec vous, Sir Kenny. »

Sir Kenny Dalglish has confirmed he is undergoing treatment for a cancer diagnosis. Our support and love is with you, Sir Kenny ❤️ — Liverpool FC (@LFC) June 2, 2026

On espère que le prochain message comportera une bonne nouvelle !

Jeremie Frimpong explique son euphorie devant la défaite d’Arsenal