Thibaut Courtois investit dans un troisième club de foot

La vie comme une partie de Monopoly. Thibaut Courtois vient de signer un come-back dans son club formateur du KRC Genk. En effet, quinze ans après l’avoir quitté pour rejoindre Chelsea, le portier madrilène va investir dans le club belge, qui l’a d’ailleurs annoncé à travers un communiqué : « Par le biais de NXTPLAY, la plateforme d’investissement dans le sport, les médias et la technologie qu’il a cofondée, l’icône du club prend une participation minoritaire dans le KRC Genk. »

Après Le Mans et le CD Extremadura en D3 espagnole

Le géant belge a lui aussi réagi à cette nouvelle dans ce communiqué : « Cet investissement me donne vraiment l’impression de rentrer à la maison. Avec cet engagement, je veux aider le club à grandir et à renforcer ses ambitions sportives. Du Limbourg au sommet de l’Europe. » Sera-t-il aussi heureux lors d’une rencontre entre le Real Madrid et Genk ?

En tout cas, le gardien de 34 ans n’en est pas à son coup d’essai dans l’investissement. Déjà actionnaire du Mans depuis février dernier et du CD Extremadura, Thibaut Courtois fait donc partie d’un projet censé « générer jusqu’à 60 millions d’euros » d’augmentation de capital au KRC Genk, selon L’Équipe.

Jordan Belfort en est même impressionné.

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