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Dante fait son retour au Bayern Munich

MJ
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Dante fait son retour au Bayern Munich

La retraite aura duré le temps d’un snap. Après dix saisons passées du côté de Nice, Dante devient le nouvel entraîneur de l’équipe U23 du Bayern, qui évolue en Regionalliga Bayern (équivalent de la quatrième division). Une première expérience dans le coaching quelques jours après avoir disputé son dernier match avec le Gym, lors du barrage pour le maintien en Ligue 1 (victoire 4-1 face à Saint-Étienne). 

Un retour en terre bavaroise

Du haut de ses 42 ans, l’ancien capitaine des Niçois connaît bien les lieux. Le roc brésilien y a joué trois saisons entre 2012 et 2015 avec 133 matchs disputés. « Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de relever ce défi au sein de mon ancien club, le FC Bayern », dit-il dans le communiqué de presse du club bavarois.

Il est parti pour 40 ans de carrière d’entraîneur.

Le Bayern ne retient pas un de ses attaquants

MJ

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