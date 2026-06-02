Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Fayl Billot Hortes vs US Ouest 52

On commence ce best-of très très très fort, avec un but plus qu’improbable. La construction de jeu, tout ça, le beau football, on n’en a rien à faire ici. Le gardien envoie un long ballon devant qui rebondit plusieurs fois avant de lober un défenseur qui n’a pas bossé ses abdos depuis deux ans. Son coéquipier surpris envoie une demi-volée sur le poteau DE SON PROPRE BUT. Sauf que le ballon revient sur l’attaquant qui n’a plus qu’à finir. Même dans un rêve ou dans le pire cauchemar d’ailleurs, ce but n’existe pas.

2/ USAM Montbron vs AS Soyaux

J’espère que toute l’équipe a payé sa bière au numéro 7 parce qu’il a tout fait tout seul dans cette action. Déjà parlons de son centre presque millimétré, certes bien capté par le gardien, mais du pied gauche… on applaudit. Mais surtout, appréciez cette combativité de taureau dans une arène pour récupérer la balle. Pressing payant. Son coéquipier, qui joue au ralenti, arrive à le trouver entre deux joueurs et, en pivot, il décoche une patata comme Benzema en Ligue des nations face à l’Espagne. Le 7 doit avoir sa carte TOTW mercredi prochain.

3/ FC St Denis vs SDEFA

Pfffiiiouuuu !!! Après une poussée de balle dantesque et une accélération fulgurante comme Mbappé face à l’Argentine en 2018, le numéro 18 se retrouve en position de centre. Le reste appartient à l’histoire. Comment ne pas penser à Christophe Jallet et sa fameuse célébration : « Je n’ai pas fait exprès ».

4/ FC Semoy vs US Sandillon

Regardez la préparation avant la frappe du numéro 3. De sa tête à ses pieds, il savait ce qu’il allait faire. Mais il l’a tenté tellement de fois, tellement de fois où le ballon s’est dirigé dans la zone commerciale cent mètres plus loin. Après l’entraînement, il fallait aller le chercher mais vu qu’il était pressé, il « l’oubliait ». Mais là, le jour de gloire est arrivé. Et cette fois-ci, c’est Roberto Carlos en lui et c’est surtout un bijou barre rentrante qui a fait chavirer les douze personnes présentes au stade Rogier Piantoni.

5/ US Rugles Lyre vs Bonneville

Robben qui élimine sur son côté son vis-à-vis avec son passement de jambes, Robben qui rentre dans la surface, LA FRAAAAAAPPPPEE. Ohhhhh la spécialeeeee d’ARJEN ROBBEEEEEEEEENNNNNNNNNN. Une magnifique action d’un typique gaucher qui se loge dans la lucarne Un classique qui fait toujours plaisir.

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