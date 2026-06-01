Les notes des joueurs du PSG saison 2025-2026

Warren Zaïre-Emery

Au soir de la défaite au Vélodrome, on a douté de lui. Publiquement. Il est temps de s’excuser platement tant le natif de Montreuil a tout renversé. Que ce soit au milieu ou au poste d’arrière droit durant la blessure d’Hakimi, WZE a livré une saison absolument magistrale. Des jambes, de la niaque, de l’envie, de la polyvalence, de l’impact. Le meilleur Parisien de la saison n’a pas commencé la finale de Ligue des champions, mais sa place en équipe de France et tout le reste sont amplement mérités. On oublie presque que le gamin n’a que 20 ans…