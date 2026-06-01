S’abonner au mag
  • Coupe du monde 2026

Et le vainqueur de la Coupe du monde 2026 sera...

EM
17 Réactions
Et le vainqueur de la Coupe du monde 2026 sera...

Ne soyez pas surpris quand Lamine Yamal brandira sa première Coupe du monde, le 19 juillet prochain. Enfin, c’est seulement si les pronos d’Opta sont les bons. En effet, le supercalculateur voit l’Espagne remporter le trophée à 16,1 % de chances après avoir réalisé 10 000 simulations avant le Mondial américain.

Les Bleus en embuscade

Si les Espagnols trustent la première place, la bande à DD n’est pas loin derrière. L’IA place les Tricolores en deuxième position avec 13 % de chances de décrocher le Graal. Dans leur sillage, l’Angleterre (11,2 %) et l’Argentine (10,4 %) complètent le quatuor de tête.

En revanche, le Mondial s’annonce beaucoup moins souriant pour les représentants du continent africain et notamment chez le vainqueur à deux têtes, marocains et sénégalais, de la dernière CAN. Les Lions de l’Atlas pointent à la 12e place des probas Opta, tandis que les Lions de la Teranga, eux, devront se contenter du 19e rang.

Pourquoi le Curaçao n’est pas dans les pronos ?

Et Kvara Ballon d'or !

EM

À lire aussi
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Quelle finale avez-vous préféré ?

PSG-Inter 2025
PSG-Arsenal 2026
Fin Dans 19h
88
56

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.