Et le vainqueur de la Coupe du monde 2026 sera...

Ne soyez pas surpris quand Lamine Yamal brandira sa première Coupe du monde, le 19 juillet prochain. Enfin, c’est seulement si les pronos d’Opta sont les bons. En effet, le supercalculateur voit l’Espagne remporter le trophée à 16,1 % de chances après avoir réalisé 10 000 simulations avant le Mondial américain.

Who Will Win the 2026 FIFA World Cup? Forty-eight teams will battle it out for glory in North America, but who will win the tournament? We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 1, 2026

Les Bleus en embuscade

Si les Espagnols trustent la première place, la bande à DD n’est pas loin derrière. L’IA place les Tricolores en deuxième position avec 13 % de chances de décrocher le Graal. Dans leur sillage, l’Angleterre (11,2 %) et l’Argentine (10,4 %) complètent le quatuor de tête.

En revanche, le Mondial s’annonce beaucoup moins souriant pour les représentants du continent africain et notamment chez le vainqueur à deux têtes, marocains et sénégalais, de la dernière CAN. Les Lions de l’Atlas pointent à la 12e place des probas Opta, tandis que les Lions de la Teranga, eux, devront se contenter du 19e rang.

Pourquoi le Curaçao n’est pas dans les pronos ?

Et Kvara Ballon d'or !