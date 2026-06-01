Quand Pochettino utilise la pause fraîcheur pour faire une réorganisation tactique

C’est ce qu’on appelle « trouver une faille dans le système ». Lors de la rencontre amicale face au Sénégal, débouchant sur une victoire (3-2), ce dimanche soir, Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis, a utilisé la pause fraîcheur de la 23e minute à d’autres fins que prévu. En effet, les joueurs américains ont tous rejoint leur banc afin d’analyser des images de la rencontre sur un ordinateur. Soulignons la rapidité du monteur !

Why’s Pochettino got the laptop out after 20 minutes? 🤣 USA lead Senegal 2-0, but is this how they’re gonna use the water breaks? 🇺🇸 pic.twitter.com/X8O2xV21R6 — Dean Ammi (@AlgerianFooty) May 31, 2026

En tout cas, l’ancien coach du PSG s’est expliqué sur ce temps mort tactique après la rencontre : « Je pense que c’est très utile pour les joueurs de voir des actions concrètes. Il ne s’agit pas seulement de leur dire ce qu’on attend d’eux, ce qu’ils doivent améliorer. Le fait qu’ils voient l’image est désormais très important. »

Autorisé par le règlement ?

Les règlements de la FIFA restent flous sur un point : est-ce qu’on peut balancer des séquences tactiques pendant les pauses fraîcheur ? Est-ce que les joueurs pourront même sortir du terrain ? Mystère. Ce qui est acté en revanche, c’est que les ordinateurs portables et tablettes sont autorisés sur le bord de la touche, mais pour le reste, les modalités exactes de ces petites coupures mériteraient qu’on y mette un peu d’ordre avant le début du Mondial.

La FIFA a encore du travail avant le 11 juin.

Les États-Unis surprennent le Sénégal