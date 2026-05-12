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L’Atlético de Madrid annonce la blessure d’un international américain à un mois du Mondial

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L’Atlético de Madrid annonce la blessure d’un international américain à un mois du Mondial

Un épilogue cauchemardesque. L’Atlético de Madrid, auteur d’une triste fin de saison, a annoncé ce lundi que Johnny Cardoso allait se faire opérer prochainement à la cheville droite après avoir subi une entorse quelques jours plus tôt : « Il souffre d’une entorse grave avec atteinte articulaire. »

La Coupe du monde à domicile s’éloigne

Le milieu de terrain de 24 ans, sélectionné à 23 reprises avec les États-Unis, ratera vraisemblablement la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) organisée par le pays de l’Oncle Sam, avec le Canada et le Mexique.

Mauricio Pochettino, le sélectionneur de « Team USA », a du souci à se faire pour son entrejeu, d’autant que Tanner Tessmann loupera le dernier match de Lyon cette saison en raison d’une blessure. La durée de son indisponibilité reste encore inconnue, tandis que la liste des joueurs étasuniens convoqués pour le Mondial sera dévoilée le 26 mai, à l’occasion d’un grand show.

De quoi remettre en question l’ambition du sélectionneur de gagner le titre suprême ?

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CT

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