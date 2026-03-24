Mauricio Pochettino affiche les ambitions des États-Unis au Mondial

Le rêve américain. Mauricio Pochettino, le sélectionneur des États-Unis, a affirmé que la Team USA se donne la mission de remporter la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) coorganisée avec le Mexique et le Canada. « Les USA sont un pays où, quel que soit l’athlète, quel que soit le sport, au départ d’une compétition, l’objectif est de gagner. Le soccer n’échappe pas à la règle », confirme l’Argentin de 54 ans dans les colonnes de L’Équipe, lundi.

La Corée du Sud et le Maroc comme sources d’inspiration

L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain croit dur comme fer aux chances de sa sélection de réaliser une grande performance dans ce tournoi, même si cela dépend de plusieurs facteurs. « Il n’y a pas d’équations mathématiques pour prédire un résultat. C’est aussi pour cela que c’est le plus beau sport au monde, car il est parfois injuste », déclare Pochettino.

Le technicien prend l’exemple de deux équipes demi-finalistes surprises d’un Mondial pour illustrer son optimisme. « En partant du principe que nous avons un groupe de qualité avec une bonne mentalité et le soutien du public, tout est réuni pour obtenir une énergie positive et tenter ce que la Corée du Sud et le Maroc ont réussi en 2002 et 2022 », dit-il, comme si les Lions de l’Atlas étaient en pantoufles au Qatar… Les États-Unis, 15es au classement FIFA, sont dans une poule D très abordable avec le Paraguay, l’Australie et le vainqueur du barrage européen C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo).

Ne lui demandez surtout pas de parler de ses ambitions politiques.

Mauricio Pochettino refuse de parler politique, mais déballe sur la fin de son aventure au PSG