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Alerte orange pour les hôteliers du Mondial

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Alerte orange pour les hôteliers de la Coupe du monde

La FIFA revoit sa copie. Elle vient d’annuler une réservation d’environ 2 000 chambres d’hôtel à Philadelphie. La ville accueillera six rencontres de la Coupe du monde cet été, dont le deuxième match de l’équipe de France et un huitième de finale. La FIFA avait initialement réservé 10 000 chambres à Philly. Ed Grose, président de l’association hôtelière de Philadelphie, a informé ABC 6 que la FIFA n’avait pas communiqué de raison pour justifier cette décision. Il ajoute que d’autres villes des États-Unis seraient concernées par des annulations. En mars, le média mexicain El Financiero indiquait déjà que la FIFA avait annulé 40% de ses réservations à Mexico.

Spécialiste du milieu hôtelier, Harry Carr se dit « beaucoup moins optimiste à propos de la Coupe du monde qu’il y a trois mois » auprès de CoStar. Kristen Weaver, dirigeante du groupe GF Hotels & Resorts, a elle aussi admis que cette incertitude était « inquiétante » à un peu plus de deux mois du début du tournoi. Les réservations ne sont pas facilitées par les tensions au niveau international, ni par les restrictions de voyage imposées par l’administration Trump aux ressortissants du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de l’Iran ou d’Haïti.

De toute façon, vu le prix des billets, ce sera soit un Airbnb, soit une nuit à la belle étoile.

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