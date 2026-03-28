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C’est déjà l’Amérique pour la Belgique

TB
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C’est déjà l’Amérique pour la Belgique

États-Unis 2-5 Belgique

Buts : McKennie (39e) et Agyemang (87e) pour les USA // Debast (45e), Onana (53e), De Ketelaere (59e SP) et Lukebakio (68e et 82e) pour les Diables rouges

Le rêve américain. D’abord surprise par un but américain, la Belgique n’a finalement fait qu’une bouchée des États-Unis à Atlanta (2-5). Une belle démonstration collective, à quelques mois de revenir sur le sol américain avec de bien plus grandes ambitions. Une partie disputée avec des maillots bien difficiles à distinguer à l’écran. Et qui bascule une première fois juste avant la pause quand Weston McKennie ouvre le score sur corner (1-0, 39e) juste avant que Zeno Debast ne réponde d’une frappe téléguidée depuis l’extérieur de la surface (1-1, 45e).

La Belgique ne fait rire personne

Enfin lancés, les Diables rouges décident de faire le spectacle après le repos. Dans la foulée d’une nouvelle percussion de Jérémy Doku, Amadou Onana est trouvé à l’entrée de la surface pour faire mouche (1-2, 53e), puis Charles De Ketelaere fait l’écart depuis le point de penalty (1-3, 59e). L’affaire est entendue, mais la bande de Rudi Garcia est aussi venue pour s’amuser, à l’image de Dodi Lukebakio, qui signe son entrée d’un magnifique enroulé gagnant (1-4, 68e), avant d’être à la conclusion d’un joli mouvement collectif (1-5, 82e). La réduction du score de Patrick Agyemang n’enlève rien au plaisir du soir (2-5, 87e).

Le tour des pays organisateurs se poursuivra dans la nuit de mardi à mercredi, au Mexique.

Le rêve XXL de Mauricio Pochettino avec les États-Unis

TB

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