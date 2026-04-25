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Lucas Beraldo a les yeux rivés sur le Bayern

TB
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Lucas Beraldo a les yeux rivés sur le Bayern

Pas de Vitinha, pas de problème. Privé de son maître à jouer portugais, le PSG s’est trouvé un remplaçant en la personne de Lucas Beraldo, rayonnant sur la pelouse d’Angers. « Ce n’est pas seulement moi, c’est le travail collectif. Ça a bien fonctionné aujourd’hui, on a mérité cette victoire. Le titre ? C’est bien de prendre six points sur Lens mais on continue de se préparer pour gagner tous les matchs », a-t-il confié après la victoire des siens au micro de Ligue 1+.

Une performance de haut vol, au point d’imaginer l’ancien de Sao Paulo être aligné mardi soir pour la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich ? Comptez en tout cas sur lui pour avoir déjà ce match à l’esprit. « On est très content de cette victoire, cela donne de la confiance pour le match de mardi contre le Bayern Munich », se projetait-il dès le coup de sifflet final.

Alors, est-il meilleur pour la confiance de gagner tranquillement ou de s’offrir une folle Remontada ?

Le PSG fait un pas vers le titre à Angers

TB

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