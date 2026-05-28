S’abonner au mag
  • C4
  • Finale
  • Crystal Palace-Rayo Vallecano (1-0)

Un ancien de l'OM sacré meilleur joueur de Ligue Conférence

EM
Réactions
Un ancien de l'OM sacré meilleur joueur de Ligue Conférence

Pas de mauvais joueurs, que des mauvais contextes ? Le cas Ismaïla Sarr plaide en tout cas pour cette thèse. Fantôme à l’OM, l’ailier sénégalais a crevé l’écran cette saison avec Crystal Palace en Ligue Conférence, pour offrir le premier titre européen aux Eagles. Auteur de neuf buts en treize matchs, il a été logiquement sacré meilleur joueur de la compétition.

Jackson avait montré la voie

En soulevant ce trophée individuel, le futur adversaire des Bleus au Mondial devient le deuxième Sénégalais à recevoir cette distinction après Nicolas Jackson, lauréat avec Chelsea. Sarr a accompli cette performance au détriment de deux de ses compatriotes, Pathé Ciss et Noble Mendy, qui évoluent au Rayo Vallecano. Il succède à Isco, finaliste malheureux face à l’équipe C de Chelsea la saison dernière.

Ça part pour 50 millions à Manchester United, cet été ?

Cette fois, l’OL n’empêchera pas Crystal Palace de jouer la Ligue Europa

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va ramener la Ligue des champions à la maison ?

Le PSG
Arsenal
Fin Dans 2j
128
8

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.