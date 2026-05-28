Un ancien de l'OM sacré meilleur joueur de Ligue Conférence

Pas de mauvais joueurs, que des mauvais contextes ? Le cas Ismaïla Sarr plaide en tout cas pour cette thèse. Fantôme à l’OM, l’ailier sénégalais a crevé l’écran cette saison avec Crystal Palace en Ligue Conférence, pour offrir le premier titre européen aux Eagles. Auteur de neuf buts en treize matchs, il a été logiquement sacré meilleur joueur de la compétition.

A campaign for the record books for Ismaïla Sarr 🙌#UECL pic.twitter.com/xCxcbNAug3 — UEFA Conference League (@Conf_League) May 28, 2026

Jackson avait montré la voie

En soulevant ce trophée individuel, le futur adversaire des Bleus au Mondial devient le deuxième Sénégalais à recevoir cette distinction après Nicolas Jackson, lauréat avec Chelsea. Sarr a accompli cette performance au détriment de deux de ses compatriotes, Pathé Ciss et Noble Mendy, qui évoluent au Rayo Vallecano. Il succède à Isco, finaliste malheureux face à l’équipe C de Chelsea la saison dernière.

Ça part pour 50 millions à Manchester United, cet été ?

Cette fois, l’OL n’empêchera pas Crystal Palace de jouer la Ligue Europa