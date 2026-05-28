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La cérémonie du Ballon d'or 2026 délocalisée

MBC
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La cérémonie du Ballon d'or 2026 délocalisée

À l’heure anglaise. Le 26 octobre prochain, le Ballon d’or 2026 sera remis à Londres. Pour la 70e édition de cette récompense individuelle, France Football a décidé de délocaliser la cérémonie dans la capitale anglaise en hommage au joueur de Blackpool Stanley Matthews, premier Ballon d’or de l’histoire en 1956.

Une délocalisation onze ans après

C’est la première fois depuis onze ans que Paris n’accueillera pas la cérémonie. De 2010 à 2015, lorsque la FIFA co-organisait l’événement, la remise du Ballon d’or s’était déroulée à Zurich, la ville du siège d’Infantino et compagnie. Depuis, la Ville Lumière avait organisé les éditions suivantes.

Snif, pas de lever de rideau au théâtre du Châtelet.

Que god save l’Europe des puissants clubs anglais !

MBC

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