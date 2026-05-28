L’AS Monaco aurait trouvé son nouvel entraîneur

Monaco do Brasil. En instance de départ après la non-qualification en Ligue des champions, Sébastien Pocognoli devrait être remplacé par Filipe Luís sur le banc de l’AS Monaco. D’après Fabrizio Romano et L’Équipe, l’ancien latéral brésilien a trouvé un accord de principe avec le club de la principauté ces dernières heures.

Filipe Luís était libre de s’engager où il le souhaitait depuis son limogeage de Flamengo en mars dernier après une victoire… 8-0. À la tête du club brésilien, l’ex-joueur de Chelsea et de l’Atlético de Madrid avait remporté cinq trophées. Pour un club qui n’a plus remporté de titre depuis 2017, ce hard-skill dans son CV devait être un critère important aux yeux de la direction de l’ASM.

Luis n’a plus qu’à attaquer.

Le sacre de Lens fait des heureux