S’abonner au mag
  • France
  • AS Monaco

L’AS Monaco aurait trouvé son nouvel entraîneur

MBC
3 Réactions
L’AS Monaco aurait trouvé son nouvel entraîneur

Monaco do Brasil. En instance de départ après la non-qualification en Ligue des champions, Sébastien Pocognoli devrait être remplacé par Filipe Luís sur le banc de l’AS Monaco. D’après Fabrizio Romano et L’Équipe, l’ancien latéral brésilien a trouvé un accord de principe avec le club de la principauté ces dernières heures.

Filipe Luís était libre de s’engager où il le souhaitait depuis son limogeage de Flamengo en mars dernier après une victoire… 8-0. À la tête du club brésilien, l’ex-joueur de Chelsea et de l’Atlético de Madrid avait remporté cinq trophées. Pour un club qui n’a plus remporté de titre depuis 2017, ce hard-skill dans son CV devait être un critère important aux yeux de la direction de l’ASM.

Luis n’a plus qu’à attaquer.

Le sacre de Lens fait des heureux

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Crystal Palace - Rayo Vallecano (1-0)
Revivez Crystal Palace - Rayo Vallecano (1-0)

Revivez Crystal Palace - Rayo Vallecano (1-0)

Revivez Crystal Palace - Rayo Vallecano (1-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.