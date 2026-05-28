Le dernier défi de José Fonte

Une dernière très spéciale. José Fonte a récemment annoncé la fin de sa carrière professionnelle à l’issue de la saison. Le défenseur portugais de 42 ans, passé par Lille et Southampton, évolue au Casa Pia, en Liga Portugal, depuis 2024.

Un dernier effort avant le réconfort

Champion d’Europe avec la Seleçao en 2016, José Fonte disputera son dernier match lors du barrage retour du championnat contre Torreense, vainqueur surprise de la Coupe du Portugal, jeudi soir (21 heures). Après un match nul à l’aller (0-0), Casa Pia doit absolument l’emporter devant son public pour se maintenir en première division et offrir à Fonte une sortie heureuse.

Une triste fin à la Roy Kent à venir ?

L’exploit de Torreense, club de D2 portugaise, qui jouera la Ligue Europa la saison prochaine