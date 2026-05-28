Antonio Cassano affirme qu'il était meilleur que Totti, Del Piero et Baggio

Joli boulard. Antonio Cassano est parti à la retraite en 2017 et depuis, il s’éclate. Personne n’a oublié s’est buts, ses coups de sang, ses soucis avec la boisson et ses déclarations fracassantes. Un jour, l’attaquant italien a par exemple sorti qu’il aurait pu être aussi fort que Lionel Messi s’il avait fait le nécessaire. Un autre jour, l’ancien joueur du Real Madrid a avoué être un grand fan du Barça.

La dernière théorie du petit ailier est au moins aussi forte. Dans une émission qu’il coanime, rapportée par le Corriere della Sera, Antonio Cassano estime en effet que six joueurs seulement sont meilleurs que lui au football : « Lionel Messi, Andrés Iniesta, Ronaldinho, Romario, Ronaldo et Neymar. » Et oui, aucun joueur italien ne lui arrive à la cheville. C’est lui qui le dit : « J’étais meilleur que Totti, Del Piero et même Baggio. Roby n’a pas été aussi fort que moi dans les grandes équipes. »

C’est moi l’plus fort

Et oui, le grand Baggio n’est rien comparé à Cassano : « Il a été excellent à Bologne et à Brescia, mais moins convaincant à l’Inter et à Milan . Je me préférais : il a marqué plus de buts que moi, mais en tant que passeur décisif et joueur brillant, je me préfère à lui. » Le natif de Bari a également sorti cette take : Milan ne jouera plus jamais en Ligue des champions. Ok ?

Cassano: «Ero meglio di Totti, Del Piero e anche Baggio: Roby non ha fatto bene come me nelle grandi squadre» https://t.co/E1dqC1quJS — Corriere della Sera (@Corriere) May 27, 2026

Boule de cristal.

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