Pas de voyage à Budapest pour Samir Nasri à cause des supporters du PSG

Le grand absent de la finale. Diffuseur de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, samedi après-midi, Canal+ enverra l’équipe du Canal Champions Club à la Puskás Arena de Budapest pour une émission spéciale, dès 16 heures. Samir Nasri ne fait pas partie du dispositif mené par Hervé Mathoux, Laure Boulleau et David Ginola et ne verra donc pas directement son ancien club (Arsenal) affronter le rival de son club de cœur (l’OM).

Un passé de Marseillais qui passe mal

Consultant régulier du Canal Champions Club, l’ancien international français ne voyagera pas pour la finale en raison d’une mauvaise expérience avec les supporters du PSG, qui remonte à la demi-finale retour contre le Bayern, d’après Le Parisien.

Présent sur le bord de la pelouse de l’Allianz Arena pour le CCC, le Marseillais a été victime de nombreuses insultes par les ultras du PSG durant le direct. Le natif de la cité phocéenne a préféré se retirer afin d’éviter de revivre ces invectives et participera au Late Finale Club, le magazine d’après-match depuis le siège de la chaîne cryptée. Au chaud.

Benoît Cheyrou sera donc le seul ex de l’OM présent en finale… mais au service de M6.

Où regarder la finale PSG-Arsenal ce samedi ?