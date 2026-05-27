Ouf, Saud Abdulhamid a récupéré un passeport

Maman, je peux enfin prendre l’avion, une comédie réalisée par Saud Abdulhamid. Après avoir vécu une grosse frayeur à Amsterdam, le piston lensois va pouvoir retrouver la sélection nationale saoudienne, déjà présente aux États-Unis. En effet, le joueur avait été victime d’un cambriolage alors qu’il assistait à un mariage dans le pays de Van Gogh et s’était donc fait dérober ses papiers.

Loin du timing de l’administration française

En collaboration avec l’ambassade saoudienne aux Pays-Bas, la fédération a tout fait pour régulariser la situation au plus vite. En quatre jours, le latéral a réussi à obtenir un nouveau passeport et un visa.

C’est lui-même qui l’a confirmé sur ses réseaux sociaux et en a profité pour faire monter la sauce avant le Mondial : « Désormais, nous poursuivons notre mission avec encore plus de détermination pour servir notre pays. En route vers la Coupe du monde.»

Il n’est pas passé loin de la catastrophe…

Le départ de Saud Abdulhamid pour le Mondial retardé à cause d’un cambriolage