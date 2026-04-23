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L’Arabie saoudite a choisi son nouveau sélectionneur

EL
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L’Arabie saoudite a choisi son nouveau sélectionneur

Un (quasi) local. À deux mois de la Coupe du monde 2026, l’Arabie saoudite s’est séparée d’Hervé Renard, en poste depuis 2024, après un premier mandat de 2019 à 2023 marqué par un Mondial 2022 rafraîchissant. Le Français ne pourra pas récidiver, mais ce sera à Giorgos Donis de prendre le relais avec brio.

Le Grec de 56 ans était, jusqu’à présent, le coach du Khaleej FC. Il connaît particulièrement bien la Saudi Pro League puisqu’il est passé à Al-Hilal, où il a garni son armoire à trophées, à Al-Wehda et à Al-Fateh. Il a désormais quelques semaines pour décortiquer le jeu de l’Espagne, de l’Uruguay et du Cap-Vert.

Dire que la Fédé aurait pu se payer Pep Guardiola ou Didier Deschamps.

Hervé Renard ne retrouvera pas la Coupe du monde avec l’Arabie saoudite

EL

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