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L’Arabie saoudite a choisi son nouveau sélectionneur
Un (quasi) local. À deux mois de la Coupe du monde 2026, l’Arabie saoudite s’est séparée d’Hervé Renard, en poste depuis 2024, après un premier mandat de 2019 à 2023 marqué par un Mondial 2022 rafraîchissant. Le Français ne pourra pas récidiver, mais ce sera à Giorgos Donis de prendre le relais avec brio.
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعيّن اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب الوطني الأول.#معاك_يالأخضر 🇸🇦 pic.twitter.com/ziry1uSV1D— المنتخب السعودي (@SaudiNT) April 23, 2026
Le Grec de 56 ans était, jusqu’à présent, le coach du Khaleej FC. Il connaît particulièrement bien la Saudi Pro League puisqu’il est passé à Al-Hilal, où il a garni son armoire à trophées, à Al-Wehda et à Al-Fateh. Il a désormais quelques semaines pour décortiquer le jeu de l’Espagne, de l’Uruguay et du Cap-Vert.
Dire que la Fédé aurait pu se payer Pep Guardiola ou Didier Deschamps.Hervé Renard ne retrouvera pas la Coupe du monde avec l’Arabie saoudite
EL