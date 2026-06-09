La belle histoire du joueur appelé à la dernière minute avec le Canada

Un joueur banal, une histoire particulière. Après le forfait de Marcelo Flores (22 ans, 2 sélections) suite à sa déchirure des ligaments croisés lors de la finale de Coupe des champions CONCACAF le 31 mai avec les Tigres, Jesse Marsch a convoqué Jayden Nelson (23 ans, 15 sélections, 3 buts) pour le remplacer.

L’attaquant d’Austin FC, qui a disputé 7 des 11 derniers matchs du Canada et qui est déjà avec le groupe pour préparer la Coupe du monde, a été officiellement sélectionné ce mardi. « C’est un rêve qui se réalise, surtout que c’est une Coupe du monde qui se joue à la maison », a réagi celui qui a inscrit 2 buts en 10 matchs de MLS cette saison.

Jayden Nelson reacts to being called in to the CanMNT 🇨🇦 World Cup squad 🎙️ "It's a dream come true... I'm just excited to show the world what I can do." ON LOCATION 📍 | Presented by General Mills pic.twitter.com/9LBYzXoDxS — OneSoccer (@onesoccer) June 9, 2026

Buteur en amical et ailier supersonique

Le parcours de ce petit ailier gauche (1,70 mètre) a été semé d’embûches. Alors qu’il n’a que 18 mois, il est atteint d’une forme rare de cancer des testicules, qui s’étend aux poumons. « J’aurais pu mourir, et le médecin m’a dit que je n’avais quasiment aucune chance de devenir footballeur professionnel ou de mener une vie particulièrement active. Mais j’ai déjoué tous les pronostics », révélait-il au média Givemesport en 2025.

Le natif de Brampton (Ontario) découvrait la sélection canadienne en 2020, avant de revenir pour deux bouts de matchs en 2022 et 2023. Appelé pour la première fois par Jesse Marsch en juin 2025, il n’avait depuis manqué que le rassemblement de fin mars avec les Canucks (blessure musculaire). Buteur contre l’Ouzbékistan en match amical le 2 juin, il est l’un des joueurs les plus rapides de l’effectif.

Un supersub idéal ?

La liste du Canada pour la Coupe du monde avec un Marseillais