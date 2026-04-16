La FIFA exploite-t-elle le Canada ?

Câlisse (jusqu’à la lie). Dans une enquête révélée par Radio-Canada, on apprend que la FIFA a exigé des sommes astronomiques pour que le Canada puisse accueillir la prochaine Coupe du monde. Le média précise ainsi que la facture de l’instance mondiale du football se situe entre « 1 et 2 milliards de dollars », à la charge du contribuable canadien. Une petite folie, alors que treize matchs seulement sont prévus au pays (sept à Vancouver, six à Toronto).

Montréal a fini par renoncer

Dans cette même enquête sont également évoqués les coûts liés à la sécurité – jusqu’à plusieurs centaines de millions de dollars – qui devront être financés par le Canada, sans subvention de la FIFA. Cette dernière a d’ailleurs obtenu des avantages fiscaux sur dix ans de la part du gouvernement canadien (du 13 juin 2018 – date de la désignation des pays hôtes – jusqu’au 31 décembre 2028). Enfin, il est indiqué que Montréal a, par exemple, dû renoncer à l’organisation en raison de ces demandes économiques. La FIFA exigeait que le Grand Prix de F1, le Triathlon ou le Festival de Jazz, sources de revenus importants pour la ville, soient annulés ou reportés à l’approche du Mondial.

Pas besoin d’avoir un bac S pour reconnaître des calculs de merde.

Les Italiens vont-ils supporter le Canada cet été ?