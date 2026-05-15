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Une légende de Chelsea va quitter le club

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Une légende de Chelsea va quitter le club

Sam sam, le petit héros des grands héros. Sam Kerr va quitter Chelsea. Après six ans et demi au club et une fin de contrat cet été, l’internationale australienne, bourreau des Bleues en quarts de finale du Mondial 2023, fait ses valises avec plein de bagages. Avec cinq Women’s Super League gagnées, celle qui s’était gravement blessé au genou en 2024 est devenue la quatrième joueuse la plus capée de l’histoire du club.

L’attaquante de poche est aussi la deuxième meilleure buteuse de l’histoire des Blues. La dauphine du Ballon d’Or 2023 dispute son dernier match ce samedi, contre Manchester United.

Bon wind !

Une joueuse anglaise emblématique annonce sa retraite

UL

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