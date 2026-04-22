Stamford Bridge pourra peut-être voir du foot la saison prochaine

Pour relever le niveau ? Alors que les Blues de Chelsea viennent d’enchaîner une cinquième défaite consécutive, c’est une tout autre nouvelle qui anime le club de Londres. À partir de la saison prochaine, les féminines du club disputeront l’intégralité de leurs rencontres à domicile dans le mythique stade de Stamford Bridge. « On emménage. Les 13 rencontres de championnat. Une nouvelle maison », peut-on lire dans l’annonce du club.

Les joueuses de Sonia Bompastor quittent donc leur précédente demeure, le Kingsmeadow, où elles ont remporté huit fois le championnat de Barclays WSL.

Chelsea FC Women will play all Barclays Women's Super League fixtures at Stamford Bridge from the 2026/27 season. Never Done. — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) April 22, 2026

Une inspiration pour les fans

Dans le communiqué du club, Chelsea voit dans ce déménagement une nouveauté qui « augmentera la visibilité, assurera de la cohérence pour les fans, libérera le potentiel et inspirera la prochaine génération à mesure que le sport continue de se développer ». Ce changement s’inscrit dans une nouvelle identité de marque : « Never Done », qui souhaite développer le football féminin et inspirer les futures générations. Une volonté de faire de Chelsea « le premier club sportif féminin au monde », comme l’a rappelé Aki Mandhar, la PDG de la section féminine du club.

La vie en bleue pour la bande de Bompastor.

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