Belgique ou Espagne : Matías Fernández-Pardo a choisi sa nationalité sportive

Un attaquant belge du LOSC entraîné par Rudi Garcia ? Une impression de déjà-vu. « Je me réjouis de pouvoir désormais m’investir pleinement pour l’équipe nationale belge », voilà les premiers mots du Belgo-Italo-Espagnol Matías Fernández-Pardo, qui a officiellement annoncé représenter la sélection belge. Peut-être le choix le plus évident pour celui qui à 21 ans attendait l’appel de la Roja après plusieurs sélections dans les équipes jeunes des Diables rouges.

Welcome to the Red Devils, Matias. 😍 pic.twitter.com/8NkW8rf4Tm — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 12, 2026

Les espions de Rudi

Une décision prise à quelques jours de la liste pour le Mondial, dont le Dogue pourrait bien faire partie, tel un lapin sorti du chapeau. « Le choix pour la Belgique n’a pas été facile. Je me sens profondément lié à la fois à la Belgique et à l’Espagne, avoue le natif de Bruxelles, qui avait bien noté que le choix de l’Italie ne l’emmènerait pas bien loin cet été. Les échanges positifs et sincères avec Rudi Garcia et Vincent Mannaert (le directeur sportif des Diables) ont finalement joué un rôle déterminant dans ma décision d’opter pour la Belgique. »

Deux coéquipiers du Lillois n’ont pas joué un rôle anodin dans le choix de sélection de Fernández-Pardo : « Le fait d’évoluer aux côtés de mes coéquipiers Thomas Meunier et Nathan Ngoy au sein du club de Lille a renforcé ma décision. »

Olivier Giroud n’a donc rien pu faire pour les Bleus.

Lettre à Eden Hazard