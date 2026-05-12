PSG - Arsenal : prends vite ta place pour la double soirée So Foot !

On ne change pas un dispositif qui gagne !

So Foot, le Mazette et le Sacré présentent en back to back la projection de la finale de la Ligue des Champions PSG – Arsenal. Mais pas que. Car à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. A venir une voire deux autres soirées et/ou lieux de projections… pour la conclusion de cette saison de foot en club, le samedi 30 mai à 18h.

En attendant le reste de la programmation, voici déjà les deux premiers spots. La projection du match au Sacré donc, le QG des premières années, discobar en plein cœur de Paris (à côté des Grands Boulevards et du métro Bourse), pour une soirée électrique, avec comme à chaque fois stroboscope sur les buts, chants dans les enceintes et lumières club aux couleurs rouge et bleu.

Comme l’année dernière, on installe nos écrans, notre ambiance de feu et nos quiz sur la péniche Le Mazette. Avec une projection dès 15h sur les 3 ponts (rooftop, main room et salle privative) de cet incontournable lieu de la vie nocturne parisienne, avec pas loin de 10 écrans !

Pour info : l’année dernière, ces deux premières soirées étaient sold out 5 jours avant la finale. Alors, ne tardez pas à prendre votre billet pour cet événement historique.

Même si dans les trois cas, on va jouer, crier, chanter, sauter, supporter comme jamais.

BILLETTERIE POUR LA SOIRÉE PÉNICHE AU MAZETTE

BILLETTERIE POUR LA SOIRÉE DISCO AU SACRÉ

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

Programme :

► 15h : ouverture des portes de la péniche Le Mazette, projection de la finale Paris SG – Inter Milan 2025 ► 17h : ouverture des portes du Sacré, ► 17h : avant-match PSG – Arsenal au Sacré et au Mazette par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner… ► 17h45 : prise d’antenne et diffusion du match dans les deux lieux sur quinze grands écrans. ► 18h00 : coup d’envoi du match ► 20h : l’avenir nous le dira…

RDV samedi 31 mai prochain !

La rédac

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