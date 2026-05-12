Red Star ou Rodez : qui a les meilleurs arguments pour rejoindre la Ligue 1

Pour une bonne course à la montée, il faut deux équipes sexy. Par chance, le Red Star et Rodez, respectivement 4e et 5e de Liggue 2, cochent cette case. Il a donc fallu chercher d’autres critères pour départager les deux formations qui s’affrontent, à Bauer, ce soir pour le premier barrage d’accession à la Ligue 1.

L’ancrage local

Le Red Star n’est pas le hipster né de la dernière pluie qui découvre le football français. L’Étoile rouge, c’est plutôt ce club familial qui « permet aux enfants de toute classe sociale de pouvoir faire du sport », comme le disait le directeur sportif du club Steve Marlet en 2015. Il y a longtemps, l’astre est tombé. Mais un Audonien n’abandonne jamais, et le club a traversé les tempêtes en s’appuyant sur ce qu’il a de plus beau : la formation. « Il y a un si gros vivier en Île-de-France qu’il y a de belles opérations à faire sur le plan sportif », disait Marlet. Damien Durand vient des Ulis et Mathieu Huard de Neuilly-sur-Seine, tout comme 50 % de l’effectif des Verts et Blancs issu de la région parisienne. L’ancrage francilien est bien là. Le RAF n’est pas en reste en termes d’enracinement local, mais les Ruthénois ont une composition plus diffuse, mêlant recrues de toute la France aux quelques joueurs issus du Sud-Ouest. Faire confiance aux joueurs formés au club, c’est aussi important, et l’Audonien Jovany Ikanga a disputé 28 rencontres de plus que Morgan Corredor (1 match) cette saison…

Red Star 1-0 Rodez

Les couleurs

L’Aveyron porte fièrement les couleurs de sa ville. Un jaune et rouge qui symbolisent l’ancien Rodez mais surtout le cœur historique d’une cité aux nombreux symboles héraldiques. Des origines féodales qui proviennent directement « des sceaux des seigneurs de Bourg : trois roues jaunes sur fond rouge », comme le confiait Jacques Poulet, membre de la Société des lettres de l’Aveyron à La Dépêche en 2019. Des teintes qui réussissent à leurs porteurs cette saison, mais pas uniquement dans le Sud-Ouest puisque les Sang et Or lensois éclaboussent la Ligue 1 et Le Mans fête son retour dans l’élite. Bauer ne serait pas Bauer si les couleurs qui viennent remplir ses tribunes étaient autre chose que le traditionnel vert et blanc qui accompagne les joueurs sur le terrain. Un maillot aux cinq bandes, aux bons souvenirs des cinq Coupes de France remportées par le club. Pour surplomber cela, une étoile. « À Saint-Ouen, l’Étoile rouge est partout » peut-on lire sur le site du club. Malheureusement, le vert est plutôt l’oiseau maudit du football en ce moment : une montée directe qui échappe de peu aux Stéphanois et une lutte acharnée contre la relégation pour Wolfsburg ne font pas les affaires du vert de Bauer.

Red Star 1-1 Rodez

Les entraîneurs

La jeunesse a de belles heures devant elle. En tout cas, Grégory Poirier en est lui même la preuve. Une double montée avec Martigues et une deuxième saison à Saint-Ouen qui sonne comme une réussite pour l’ancien joueur d’Arles. Mais la jeunesse doit rouler sa bosse et l’adversaire du rookie n’en est pas à son coup d’essai. Un papa poule qui forme des hommes parfois plus que des joueurs. Didier Santini a parcouru du chemin mais l’idée d’une montée avec Rodez, sa maison depuis quatre ans, n’est pas un rêve irréalisable. Un 3-5-2 rodé, une coupe de beau gosse et une série de 20 matchs sans défaite : c’est tout décidé. Le RAF prend l’avantage ! En espérant que le cousin de Grégory ne s’appelle pas Dustin…

Red Star 1-2 Rodez

Les stades

Nous ne départagerons pas Jean-Claude Bauer, résistant fusillé pendant la Seconde Guerre mondiale, de Paul Lignon, rugbyman amateur ruthénois ayant perdu la vie dans les combats d’Oches en 1940. Deux histoires qui donnent aujourd’hui leur nom aux deux enceintes dans les centres-villes qui les accueillent. Une identité à l’anglaise pour le club audonien, qui résonne aux chants du « Et le Red Star, c’est à Bauer ». Un cocon qui effraie les attaquants adverses. Comme le disait Lorànt Deutsch : « À Bauer, on vient en famille. On sent l’identité d’un lieu. L’identité du club. » Et même si les Audoniens sont leaders du championnat de Ligue 2 loin de leurs bases, l’âme de Bauer ne fait que résonner encore plus fort depuis sa renaissance en 2017. Au Sud-Ouest, Paul-Lignon n’est pas en reste. Situé au cœur du Piton, le stade des Ruthénois est le décor parfait pour le multiplex du dimanche après-midi. 6 000 places, quatre tribunes, et des supporters qui reprennent en chœur les paroles de l’hymne officiel du RAF : « Allez, allez Rodez ». Pour accompagner les paroles, une douce odeur de farçous et une écharpe sang et or autour du cou. Mais ce mardi, la joute est programmée à Saint-Ouen.

Red Star 2-2 Rodez

La dynamique

Les Ruthénois voulaient rêver, ils ne l’ont pas fait à moitié. Avec 17 rencontres consécutives sans défaite, les joueurs de Didier Santini sont tout simplement la meilleure équipe d’Europe depuis le début de l’année 2026. 11 victoires, 6 nuls et 0 revers depuis le 6 décembre dernier et une défaite en Coupe de France sur la pelouse de Canet-Roussillon. Constante et régulière, la formation ruthénoise avait tout pour trembler lors de la dernière journée face à Annecy, mais la jeunesse n’a pas bronché pour s’imposer et sécuriser la 5e place devant Reims, grâce notamment à un Taïryk Arconte auteur de son 13e but de la saison. Didier Santini le sait, ses joueurs « vivent une aventure extraordinaire », et bien heureux celui qui mettra fin à la série. De son côté, le Red Star a connu un trou entre la fin décembre et début mars. 4 défaites, 4 nuls et deux petites victoires en 10 rencontres ont ralenti leurs espoirs de décrocher la montée directe. Un passage à vide qu’a d’ailleurs reconnu Grégory Poirier après le match nul de ses hommes contre Montpellier lors de la dernière journée : « On a eu un moment difficile dans la saison mais on a su trouver les ressources, les leviers pour rebondir. » Les protégés du quarantenaire ont fini en force avec 2 succès sur les 3 dernières rencontres, mais sans la série magique des Aveyronnais pour leur permettre d’éviter les play-offs.

Red Star 2-3 Rodez

En Ligue 2, ni le Red Star, ni Le Mans, ni Rodez, ni Guingamp ne grapillent des places