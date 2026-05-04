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Ne cherchez plus, on a trouvé la meilleure équipe d’Europe

TC
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Ne cherchez plus, on a trouvé la meilleure équipe d’Europe

Mais quand vont-ils s’arrêter ? Rodez s’est imposé ce samedi face à Saint-Étienne (2-1). Une victoire aussi importante dans la course à la montée qu’impressionnante, puisqu’il s’agit désormais d’une 16e rencontre consécutive sans défaite pour les Ruthénois. 10 victoires et 6 matchs nuls depuis le 6 décembre dernier, et une défaite en Coupe de France sur le terrain de Canet-Roussillon (1-0). Mieux encore, le RAF est invaincu en championnat depuis le 7 novembre et un revers sur la pelouse de Grenoble (2-1).

Une série 100% unique

Une statistique bien particulière selon Opta, puisqu’elle permet à Rodez d’être la seule équipe invaincue depuis le début de l’année 2026. Les prouesses de l’escouade de Didier Santini placent donc le RAF sur le toit de la pyramide des 198 équipes qui évoluent dans les 5 grands championnats européens et leurs deuxièmes divisions. Le technicien ruthénien voulait « continuer à donner du rêve » aux supporters du RAF, c’est plutôt pas mal, on dirait. Rodez est 5e, à deux petits points de la troisième place.

La folie tous les week-ends à Paul-Lignon.

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TC

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