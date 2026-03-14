Toujours pas de victoire pour Reims, renversé en quelques minutes !

Reims 1-2 Rodez

Buts : Ibrahim (43e) pour Reims // Baaloudj (87e) et Arconte (90e+6, SP) pour Rodez

Sept matchs toutes compétitions confondues, ça commence à faire long… Privé de succès depuis le début du mois de février (cinq nuls en championnat, une défaite en Coupe de France à Strasbourg), Reims s’est incliné ce samedi : lors de la 27e journée de Ligue 2, le cinquième du classement (à quatre points du Mans, troisième et vainqueur la veille de Nancy) s’est en effet fait renverser par Rodez (sixième, désormais à égalité) en toute fin de partie alors qu’il a mené de la 43e à la 87e minute.

Une égalisation qui fait mal

Hafiz Ibrahim, qui a marqué de la tête juste avant la mi-temps sur un centre parfait signé Sergio Akieme, a cru offrir la victoire aux locaux. Mais malgré une possession de balle largement défavorable, les visiteurs n’ont jamais lâché et ont su réagir : Mehdi Baaloudj a trouvé la lucarne à peine entré en jeu à quelques minutes de la fin du temps règlementaire alors que Taïryk Arconte a ensuite donné les trois unités aux siens sur penalty, Abdoul Koné laissant ses partenaires à dix. Encore raté…

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