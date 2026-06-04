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Une première depuis 2010 pour les Bleus

TB
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Une première depuis 2010 pour les Bleus

Un bien mauvais présage. Battue par la Côte d’Ivoire ce jeudi sur la pelouse de La Beaujoire, l’équipe de France ne s’était plus inclinée dans un match de préparation juste avant un tournoi international depuis… 2010. Les Bleus de Raymond Domenech s’étaient alors inclinés face à la Chine, comme les prémices du désastre à venir.

Un avertissement donc pour cette sélection 2026, annoncée comme l’une des grandes favorites de la Coupe du monde à venir. Et qui aura la possibilité d’accréditer la thèse de l’accident sans conséquences dès ce lundi, à Lille face à l’Irlande du Nord.

Sinon il faudra vite trouver un autre moyen de transport que le bus pour se déplacer dans Boston…

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TB

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